La Delirium Room del reparto di geriatria Modello per tutta Italia

Inaugurata nel 2018, la Delirium Room del San Donato del reparto di geriatria è un modello ormai accreditato in tutta Italia. In questi giorni una delegazione della Asl 1 Liguria di Imperia ha fatto visita per studiarne il modello e trasferirlo nella propria zona. Nasce per intercettare i pazienti che vanno incontro a delirium per controllare i disturbi comportamentali, riducendo l’uso di farmaci antipsicotici. In Italia ne sono attive solo due, e quella di Arezzo è l’unica con neuropsicologo.