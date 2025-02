La dea bendata si ferma ancora qui. Tutti i precedenti in città e provincia

La Dea Bendata conosce molto bene la strada per Arezzo. Negli anni sono molte le vincite significative messe a segno proprio in città. Frequenti le visite della Dea alla tabaccheria Gagliardi nel Centro Coop di Arezzo dove negli scorsi giorni un fortunato settantenne ha vinto tre milioni di euro. Sempre qui, quattro anni fa, sotto ad un gratta e vinci sotto dalla patina argentata fecero la loro comparsa due milioni, e spingendosi fino al 2018 si trova un’altra vincita straordinaria, quella da un milione di euro. In quell’occasione il titolare Marco Gagliardi raccontò: "Ho trovato nella cassetta della posta la fotocopia del biglietto vincente con sopra scritto ‘Ci hai cambiato la vita, grazie’. È una grande emozione pensare di aver contribuito, nel mio piccolo, a cambiare la vita di una persona. Non conosco il vincitore, ma se lo incontrassi – oltre a congratularmi – gli proporrei di organizzare una bella cena per festeggiare insieme". Era sempre il 2018, mancavano pochi giorni al Natale, quando alla Tabaccheria Petrarca i cui titolari sono i fratelli Brucato, Anthony e David, qualcuno vinse due milioni, con un investimento di 20 euro. Il fortunato trascorse un felicissimo Natale, ma anche quelli successivi non saranno stati male. Forse la più alta vincita è quella che avvenne nel 2011. Cinque milioni con il gratta e vinci ‘Maxi miliardario’.