La Crt allarga i servizi e le cure. Obiettivo aiutare gli adolescenti

Un centro che offrirà supporto a bambini, adolescenti, genitori e insegnanti per i disturbi specifici dell’apprendimento e per le difficoltà dell’età evolutiva che generano bisogni educativi speciali. E’ stato realizzato dalla Clinica Riabilitazione Toscana e inaugurato ieri mattina a San Giovanni. Al suo interno tutti i servizi già offerti dalla CRT, attualmente dislocati in più sedi. Un intervento che assume anche una rilevanza sociale, perché la struttura, un tempo, ospitava una sala scommesse, mentre oggi è un luogo di cura e sostegno per i ragazzi. Il progetto di ristrutturazione, illustrato dall’architetto Claudio Orlandi, ha riguardato molteplici interventi: efficientamento energetico, installazione di un impianto di climatizzazione, pannelli fotovoltaici, redistribuzione interna degli spazi e rinnovamento degli impianti elettrici e idrici. La nuova struttura si sviluppa su due livelli: il piano terra ospita sei locali per colloqui, una sala visite, una palestra, oltre a bagni, spogliatoi, magazzini e un’area reception.

Il primo piano comprende cinque locali per colloqui e uffici, oltre a una terrazza esterna destinata ai pannelli solari. Particolare attenzione è stata posta nella scelta degli arredi e dei colori interni, studiati per rispondere alle esigenze di bambini e adolescenti. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte numerose autorità, tra cui il sindaco Valentina Vadi, che ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura per la comunità locale: "Si tratta di un servizio essenziale per il nostro territorio. La Clinica di Riabilitazione Toscana rappresenta un’opportunità fondamentale per il supporto ai giovani con difficoltà di apprendimento e bisogni educativi speciali".

Dal punto di vista dei servizi, la CRT conferma il proprio impegno nel supporto all’età evolutiva, come evidenziato dalla presidente Albarosa Fuccini: "La nostra clinica offre trattamenti specifici per disturbi del neurosviluppo, tra cui logopedia, fisioterapia pediatrica e neuropsicomotricità. Negli ultimi anni, abbiamo ampliato il nostro staff con figure professionali come psicologi ed educatori, consolidando la collaborazione con la Asl e con l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza". Il direttore generale della CRT, Antonio Boncompagni, ha ricordato come la Clinica offra percorsi di trattamento per bambini con ritardi di linguaggio, disturbi dello spettro autistico e difficoltà di apprendimento. Un’attenzione particolare è riservata al supporto delle famiglie, spesso lasciate sole ad affrontare sfide complesse, e alla terapia cognitivo-comportamentale per la prevenzione di disagi psicologici in ambito scolastico e familiare.

Come ha spiegato Elena Aldinucci, responsabile della riabilitazione presso la CRT, nella nuova sede di via 2 Giugno potranno essere attivati percorsi riabilitativi per minori con problematiche emotive, difficoltà relazionali e disturbi dell’umore. Inoltre, saranno disponibili trattamenti educativi basati sull’analisi applicata del comportamento e programmi di comunicazione aumentativa e alternativa per bambini con difficoltà comunicative. Al taglio del nastro anche il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre e i consiglieri regionali del Pd Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli.