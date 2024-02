La Croce Bianca rinnova il direttivo. Dini confermato alla presidenza

La Croce Bianca aretina ha eletto un nuovo consiglio direttivo e la squadra di lavoro. I nuovi consiglieri riuniti, eletti il 21 gennaio, sono: Urbano Dini, Paolo Laurita, Giancarlo Faltoni, Riccardo Malatesti, Massimiliano Salvi, Anna Ottavi, Lorenzo Guarneri, Enzo Benincasa, Ernesto Ferrini, Simone Piccirilli. Il consiglio ha decretato presidente Urbano Dini, mentre l’incarico di vicepresidente è stato affidato a Ernesto Ferrini, segretario Claudio Rampini e vicesegretario Simone Piccirilli, direttore e comandante della compagnia attiva Giacomo Rampini e vicecomandante Samanta Pastorelli. Anna Ottavi è stata eletta responsabile del gruppo femminile dell’associazione. Durante la seduta è stata anche formalizzata l’istituzione musicale dell’Orchestra Croce Bianca- Arezzo affidata al consigliere Giancarlo Faltoni.

Lucio Biagi è stato confermato responsabile della formazione e Paolo Laurita responsabile della comunicazione. Questa la nuova squadra che per i prossimi quattro anni dovrà gestire la Pubblica assistenza Croce Bianca di Arezzo Odv. Ente che del terzo settore in un momento non facile per il volontariato e per l’emergenza-urgenza.