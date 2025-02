La conferenza del Lions Club sul bullismo

Un tema tanto attuale quanto scottante, di quelli da non sottovalutare. Venerdì prossimo, 28 febbraio, dalle 18 in poi la sala consiliare di palazzo delle Laudi a Sansepolcro ospiterà una conferenza aperta alla popolazione sul tema "bullismo, cyberbullismo e i pericoli nei social". L’iniziativa è del locale Lions Club con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Relatori saranno Piero Fontana, secondo vicegovernatore Lions International – Distretto 108La – Toscana e il dottor Francesco Loschi, magistrato presso il Tribunale di Perugia. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni strettamente "imparentati", a loro volta collegati con fenomeni analoghi che possono verificarsi in ambito lavorativo e in famiglia. Il contrasto dei fenomeni del bullismo tradizionale e di quello online, conosciuto come cyberbullismo, rappresenta una sfida globale alla quale non è possibile sottrarsi.

Gli effetti dannosi di tali comportamenti hanno implicazioni sociali molto ampie, sia per le vittime che per gli autori: tra queste vi sono lo sviluppo sociale personale, l’educazione e il benessere psico-fisico dei minorenni. Non bisogna poi sottovalutare il fatto che internet sia un mondo virtuale ma con pericoli reali, sebbene le azioni vengano percepite come impersonali e non arrecanti danni a sè o agli altri. In particolare, è bene conoscere i rischi legati ai social network, per capire come evitarli: phishing, sextortion, cyberbullismo sono fenomeni puniti dalla legge, a proposito dei quali è necessario informare gli utenti, soprattutto i più giovani.