La Comunale per il Banco farmaceutico

La Farmacia comunale di Camucia aderisce alle Giornate di raccolta del farmaco 2025. L’attività di via Sandrelli, fino al 10 febbraio, sarà una delle oltre 5.800 farmacie ove sarà possibile donare uno o più medicinali a favore del Banco Farmaceutico. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Federfarma nazionale, è giunta alla 25^ edizione.

I medicinali raccolti saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. In Italia il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico supera il milione di confezioni di farmaci, soprattutto antinfluenzali e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

L’iniziativa è possibile grazie al lavoro dei farmacisti del Comune di Cortona, accanto a loro in sabato 8 febbraio, saranno coinvolti i volontari del Banco farmaceutico. Nel 2024, a livello nazionale, sono stati raccolte 588.013 confezioni di farmaci, pari a un valore di 5.182.368 euro.

"L’Amministrazione comunale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - ha aderito a questo importante momento che contribuisce a garantire le cure a tutte quelle persone che purtroppo si trovano in povertà sanitaria e che rischiano di non potersi curare".