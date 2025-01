La commedia Abbasso i mariti e poi Debora Villa in Venti di risate

Domani alle 21,15 e domenica 12 gennaio alle 16,30 al Teatro di Bucine, la Filodrammatica L’Antica Fraschetta presenta: Abbasso i Mariti. In scena una commedia brillante in 3 atti di Tito Zenni per la regia di Claudio Fuccini. Lo spettacolo è ad ingresso libero, ma fortemente consigliata la prenotazione al 3282213803, anche WhatsApp.

Pergentino e Sofia sono una tranquilla e matura coppia di Borgo San Lorenzo, ancora affettuosi e innamorati come il primo giorno di matrimonio. Loro figlia Letizia ed il suo consorte Lorenzo vivono a Firenze con la serva Gemma, ma a causa del brutto carattere di lei, sentono il loro matrimonio scricchiolare. Così, un giorno, dopo l’ennesimo battibecco, la figlia si precipita dai genitori, i quali per cercare di far capire l’errore che la ragazza sta per commettere, iniziano ad attuare il piano che ha ideato l’amico Ubaldo Bagni. Lo stratagemma funziona fino a che non entra in scena la bella Yvonne, una profuga polacca che farà sbandare il signor Pergentino. E quando la signora Sofia si accorgerà di qualcosa.

Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di efficientamento energetico il Teatro di Bucine è pronto a riaprire le sue porte per tornare a condividere insieme cultura e socialità. Il programma della stagione invernale 2025 è ricco di storie e racconti per un pubblico di adulti, ragazzi, bambini. Proposte che toccano temi pungenti con ironia e leggerezza, passando attraverso la bellezza dei sapori e delle suggestioni di racconti antichi.

Domenica 19 gennaio alle 21,15 appuntamento a Bucine con una scoppiettante inaugurazione della stagione 2025 con l’ironia e la comicità di Debora Villa in Venti di risate. In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del repertorio dell’attrice: gag sull’universo femminile e sulla varia umanità, raccontate con graffiante cinismo comico e pungente ironia.