La clown-terapia torna a pieno regime. Dopo il Covid, si riparte dall’ortopedia

AREZZO

Al San Donato non erano più potuti accedere a causa del Covid. I clown dottori della Misericordia di Arezzo, il cui gruppo – la Valigia dei Sorrisi – aveva visto interrompersi le proprie attività d’intrattenimento curativo dei pazienti ospedalizzati, adesso tornano in corsia. Riprende a pieno regime l’attività di "La Valigia dei Sorrisi", quindi. E ricomincia dalla via maestra: nel reparto di ortopedia del San Donato. Un evento attesissimo, dopo la sospensione causata dal periodo Covid. Un boccone difficile da digerire per chi ha scelto di fare volontariato in questo settore così delicato e affascinante, in cui un sorriso di vicinanza alle persone diventa un ausilio prezioso e riconosciuto all’efficacia delle cure mediche e chirurgiche cui sono sottoposte. In più, a creare tanta attesa in questo riavvio della clown terapia della Valigia dei Sorrisi è stato il fatto che sarebbe avvenuto stavolta in un reparto come l’ortopedia, dove ci sono pazienti di tutte le età, dando la misura delle possibilità d’intervento di questo gruppo così speciale, normalmente associato ai pazienti più piccoli – i bambini della pediatria – ma in realtà adattissimo anche per adulti e anziani. C’è sempre posto per un attimo gioioso nel cuore di ogni ricoverato: chi ha provato, chi c’è stato, se lo ricorda bene. Chiunque in quei momenti riesca a strapparti un sorriso, lo ricorderai per sempre. E mentre i clown della Valigia dei Sorrisi strappano un sorriso ai pazienti di ortopedia, ai piccoli della pediatria continuano a pensarci gli "speciali dottori" della Tribù dei Nasi Rossi. La loro attività a gennaio 2025 taglierà il traguardo dei 25 anni e che sarà estesa, una volta alla settimana, anche al reparto di oncologia e alla radioterapia.