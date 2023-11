La città universale di Nardella a Casa Bruschi

Casa Bruschi conclude il programma di eventi del mese di novembre con due nuovi appuntamenti per cittadini e turisti. Oggi alle 17, il sindaco di Firenze Dario Nardella (nella foto) presenterà il suo libro "La città universale. Dai sindaci un futuro per l’Italia e l’Europa", edito da La nave di Teseo. Dopo l’intervento di saluto del presidente, Luca Benvenuti, l’autore sarà a colloquio con Carlo Sisi, conservatore della Fondazione Bruschi, alla presenza del sindaco di Arezzo Ghinelli. Nardella definisce Firenze una città universale, una città in cui si vive immersi nell’arte e nella storia, meta e tappa di persone di tutto il mondo, in cui il rapporto costante con il bello forgia il modo di vivere e di pensare dei suoi abitanti. Proprio il ruolo di sindaco di Firenze lo porta a delineare i contorni di un nuovo progetto politico che ci porterà a un nuovo Umanesimo, in grado di fornire linfa fresca alla politica e alla società tracciando nuove strade per un futuro diverso e migliore. Per la presentazione, a ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione allo 0575 354126 o per mail a [email protected] o con WhatsApp al 338 2283566.