La città dei cantieri va avanti. Operai in azione in centro per limitare disagi al Natale

La città-cantiere non si ferma. Sansepolcro è interessata come non mai da una serie di lavori pubblici nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Da un paio di settimane, le ditte incaricate stanno eseguendo la ripavimentazione del breve tratto di via XX Settembre (un centinaio di metri) che da piazza Torre di Berta arriva fino all’incrocio con via Piero della Francesca, sul versante di Porta Romana. Dapprima, si è proceduto con l’eliminazione e la demolizione delle vecchie lastre, seguita dalla posa di quelle nuove, che hanno la stessa tipologia di quelle stese sul fondo di via Piero della Francesca, ovvero una pietra serena più dura e resistente. La circolazione ai veicoli è stata ovviamente interdetta, mentre si procede in maniera tale da garantire comunque il passaggio dei pedoni. Una sorta di piccolo stralcio che l’amministrazione comunale ha inteso realizzare, dal momento che i tempi di consegna saranno abbastanza veloci e tali da consentire il normale ripristino della strada entro l’inizio della lunga parentesi di fine anno riservata alle festività; chiaro l’intento di non condizionare minimamente il lavoro dei commercianti, stesso motivo per il quale su piazza Torre di Berta si metterà mano dopo il 6 gennaio e quello sarà un intervento più articolato, che il Comune vuole portare a termine in meno di tre mesi, per fare in modo che la piazza del Borgo sia pronta per le Fiere di Mezzaquaresima (dal 3 al 6 aprile). In tarda primavera, poi, si tornerà sul corso principale, dall’incrocio con via Piero della Francesca fino all’ingresso di Porta Romana. Nel piano del Pnrr c’è anche piazza Santa Marta, dalla quale si accede alla via maestra.