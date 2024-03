La città conquista i turisti. In un anno cresciuti del 42%. Tanti italiani ma anche europei

L’ufficio informazione accoglienza turistica della Pro Loco di San Giovanni ha diramato una serie di dati sui flussi. Lo ha fatto nei giorni scorsi a Palomar, in occasione della presentazione delle attività svolte nel 2023. Numeri interessanti quelli snocciolati dall’associazione presieduta da Massimo Pellegrini. Riguardo alla presenza dei turisti, il monitoraggio indica un 42% di italiani, un 10% di francesi, un 8% di olandesi, tedeschi e americani. Seguono britannici e belgi. Sul fronte nazionale il 18% dei turisti sono arrivati dal Lazio e dall’Emilia Romagna, il 14% da altre località della Toscana, dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige. Ma non solo mancati liguri (9%), friulani e della Venezia Giulia (5%), visitatori dalle Marche e dal Veneto (4%). Sempre sul fronte del turismo, la Pro Loco ha prodotto e tradotto del materiale sulla lunetta della Basilica di Santa Maria delle Grazie, sui Della Robbia e sugli stemmi di Palazzo d’Arnolfo. Ha promosso una serie di iniziative per far conoscere la città attraverso un percorso artistico e ha lavorato sulla valorizzazione dell’enogastronomia locale.

Nel corso della serata sono state ricordate anche le tantissime iniziative organizzate nel 2023: mostre, il Mercatino delle Idee, la fiera Valdarnissima, Il Natale alle Porte, la benedizione degli animali e il Carnevale, escursioni e walking tour, Save the Earth, cene sociali, la Festa della Musica, il Trofeo Città di San Giovanni Valdarno e la Marzocchina, l’Estate Sangiovannese, la Rificolona e il Perdono, il Valdarno Cinema Film Festival, My Stufato, e il Natale sangiovannese. 86 eventi per 160 giorni, organizzati dalla Pro Loco insieme all’amministrazione comunale e alle altre associazioni del territorio per circa 100.000 presenze e oltre 2.500 ore di volontariato. L’anno passato ha inoltre collaborato con 24 associazioni ed eventi, con 18 attività private e con le tre categorie economiche, oltre alla collaborazione con il comune e il Centro Commerciale Naturale.

I follower su Facebook sono arrivati a 4.767, in aumento del 16% rispetto al 2022, quelli su Instagram 1.159 un +9% rispetto all’anno precedente. "Ci aspettiamo un 2024 intenso e pieno di tantissimi eventi che renderanno ancora più bella, dinamica e accogliente San Giovanni - hanno detto il presidente Pellegrini e i consiglieri - Vogliamo fare tutti questo insieme a voi per questo vi aspettiamo nella nostra sede per sottoscrivere la tessera socio".