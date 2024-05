Arezzo, 3 maggio 2024 - La Chimet premia i vincitori del concorso per le scuole “Metalli per il domani”.

L’appuntamento è fissato per le 16 di sabato 4 maggio quando piazza don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana ospiterà la giornata conclusiva di un’iniziativa che ha coinvolto circa duecentoventi studenti dell’Istituto “Martiri di Civitella” di Badia al Pino con l’obiettivo di stimolare una riflessione su energie rinnovabili, economie circolari, gestione dei rifiuti e tecnologie sostenibili.

I ragazzi e le ragazze di undici classi della scuola secondaria di primo grado sono stati invitati a mettersi alla prova in un concorso creativo dove, coordinati dalla professoressa Sabrina Sinatti, si sono interrogati e hanno approfondito tematiche di stretta attualità per un’educazione a una cittadinanza responsabile e consapevole delle buone pratiche per un miglior futuro, con una giuria che ha poi valutato i migliori che saranno esposti in piazza e premiati nel corso dell’evento.

La cerimonia conclusiva sarà arricchita dalla presenza di Wikipedro, nome d’arte del fiorentino Pietro Resta, che ha trovato celebrità portando alla scoperta di bellezze e curiosità della Toscana attraverso filmati postati sui suoi social network che vantano un seguito di circa settecentomila follower.

Questo ospite d’eccezione salirà sul palco per premiare i vincitori del concorso e, nell’occasione, realizzerà anche un nuovo video dedicato a Civitella in Val di Chiana. Il pomeriggio sarà aperto dai saluti istituzioni del sindaco Andrea Tavarnesi, della professoressa Iasmina Santini (dirigente scolastico dell’Istituto “Martiri di Civitella”) e del dottor Luca Benvenuti (amministratore delegato della Chimet), poi proseguirà con una merenda e un dj-set.

L’iniziativa è inserita all’interno del programma di eventi organizzati per festeggiare i cinquant’anni di attività della Chimet che è stata fondata nel 1974 dal dottor Sergio Squarcialupi e che, per l’anniversario, ha scelto di dedicare una particolare attenzione anche a formazione e educazione delle giovani generazioni.

A testimoniarlo è proprio il progetto condotto con l’Istituto “Martiri di Civitella” che aveva preso il via nel mese di marzo con un incontro tra gli studenti e il professor Pilario Costagliola dell’Università di Firenze dove erano stati approfonditi ambiti collegati a riciclo, riuso e sostenibilità, con ragazzi e ragazze che sono stati poi invitati a sviluppare le tematiche trattate attraverso la partecipazione al concorso grafico-creativo “Metalli per il domani”.

La mostra allestita in piazza don Alcide Lazzeri e le premiazioni, dunque, permetteranno di godere di un momento di condivisione di questo percorso con le famiglie e il territorio.

I vincitori, oltre all’emozione di ricevere il premio dalle mani di Wikipedro, saranno invitati anche allo spettacolo “La fisica che ci piace” di Vincenzo Schettini che, in programma mercoledì 9 ottobre al teatro Petrarca, è inserito tra le iniziative di sensibilizzazione che la Chimet ha deciso di promuovere in occasione del cinquantesimo anniversario.