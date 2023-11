La chef Bartoli ancora in vetrina: vince il trofeo Balsamicando

TALLA

La chef tallese Francesca Bartoli (nella foto) ancora protagonista: vince il trofeo Balsamicando nella categoria senior. Continua così il successo della titolare del ristorante "Le Note di Guido", nel centro di Talla. Dopo aver vinto la trasmissione di Alessandro Borghese "Cuochi d’Italia", il premio "5 stelle d’oro della cucina" e altri riconoscimenti nazionali, Francesca in occasione della 4a finale del trofeo Balsamicando presso Acetaia Leonardi a Magreta di Formigine, si è classificata prima nella Categoria Senior. Il concorso indetto dall’Associazione Cuochi Modena ha visto sfidarsi 12 concorrenti in due diverse prove con Mistery Box.

"Ancora un grande risultato per la nostra chef tallese Francesca Bartoli che lunedì scorso in occasione della 4a finale del trofeo Balsamicando si è classificata prima nella Categoria Senior – ha dichiarato la sindaca di Talla Eleonora Ducci – congratulazioni e grazie per portare sempre alto il nome di Talla".