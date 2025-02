La carica delle Pulci. Il Mercato ad Arezzo Fiere

Suona la carica delle Pulci ad Arezzo Fiere dove è in programma per il fine settimana il ritorno del più grande evento sull’usato dei privati nel paese. Centinaia i banchi in arrivo nei padiglioni di via Spallanzani. Dopo la corsa record alle iscrizioni, cinquecento le persone rimaste fuori in lista di attesa per il Mercato delle Pulci in programma oggi e domani. Come al solito il sabato in versione disimballaggio e vendita e la domenica con il mercato vero e proprio per tutta la giornata. In vendita di tutto all’abbigliamento agli accessori, passando per giochi per bambini e attrezzatura per l’infanzia. E poi dischi, libri, collezionismo, articoli per la casa e un ampio spazio dedicato allo sbaracco dei negozi. E ancora, la zona vintage e modernariato con tanti pezzi unici. In arrivo ad Arezzo Fiere oltre 600 espositori in sette padiglioni per una giornata dedicata al riciclo e al riuso che promuove l’economia circolare ed ha un forte valore di socialità. Torna oggi e domani il grande Mercato delle pulci, il più grane evento sull’usato di privati nel paese, per una giornata all’insegna del riciclo, il riuso e la partecipazione. Attesi ad Arezzo Fiere 20 mila visitatori, che occuperanno i 7 padiglioni, in cui sono disposti 600 banchi sul second hand distribuiti tra il settore rosa con quattro padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo, poi i due padiglioni del settore blu dedicati al vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, negozi e partite iva. Il palaffari sarà aperto oggi dalle 15 alle 19 in versione disimballaggio e montaggio con la possibilità di fare i primi acquisti e domani dalle 9 alle 19. Tantissime le collaterali. In questa edizione è prevista una grande giornata di festa dedicata al Carnevale insieme all’animazione di Nuovamente, Latte di mamma e il Mosaico di Andreina e il premio al miglior costume e poi San Valentino con le mostre di Maurizio Rapito, Meri Ciuchi e Marco Goti. Ci sarà anche il piccolo festival streetfood diffuso che si tiene nei vari padiglioni della manifestazione con la presenza di sedici truck gastronomici che spaziano dal sardo al siciliano passando per l’asiatico. Ingresso 3 euro il giorno stesso alle casse, gratuito sotto i 12 anni.

Angela Baldi