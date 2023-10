La carica dei trecento. Rievocazione alla Fratticciola. L’impegno di un paese

Anche quest’anno la maratona della "Mostra del Carro Agricolo" della Fratticciola di Cortona arriva al suo gran finale. Si tratta della 46esima dedicata interamente alla rievocazione della civiltà contadina, con un grande mix tra enogastronomia, mostra di attrezzi agricoli, antichi mestieri, mostre tematiche, convegni, rappresentazioni teatrali e tanto altro ancora. È la più antica del genere, e sicuramente tra le più prestigiose in Valdichiana. La Mostra del Carro Agricolo è una vera festa di paese per la frazione di Fratticiola a cui lavorano normalmente circa 260 persone con almeno 2 mesi di lavoro preparatorio.

Dopo gli appuntamenti più istituzionali in cui sono stati discussi i cambiamenti d’epoca dell’agricoltura in Valdichiana e le numerose serate di musica e allegria, domani è la volta della giornata finale in cui nella frazione cortonese della Fratticciola sono attese migliaia di persone attratte dalla sempre attesissima animazione popolare e folkloristica. Quest’anno il filo conduttore della Mostra "Carri – Animali e Bambini" è in un ideale percorso verso il paese dei balocchi per cercare di coinvolgere grandi e piccini, genitori e nonni.

A partire dalle 15,30 per le vie del paese avrà inizio l’animazione con la sfilata di compagnie itineranti, la svinatura e il vin dolce, la battitura, antichi mestieri, carri e trattori, vecchi attrezzi e tanti animali, oltre alla benedizione degli animali, musica, giochi, ciacce con l’uva, con prosciutto, bianche, porchetta, formaggio, miele, castagne e tanto altro.

La chiusura, come ormai da tradizione, spetterà al suggestivo falò del pagliaio contadino previsto alle ore 23,30 e che sancirà la chiusura anche per quest’anno della manifestazione cortonese. Era l’anno 1976 quando è stata indetta la prima edizione della "Mostra del Carro Agricolo" grazie all’idea dell’allora parroco Monsignor Italo Castellani che suggerì di rivisitare le origini contadine. Da allora la festa è cresciuta di anno in anno arricchendosi di tantissimi appuntamenti. Il coordinamento spetta oggi all’associazione "Il Carro" (che organizza l’iniziativa col patrocinio del comune di Cortona) e gestisce il Museo della Civiltà Contadina.