La Befana scende dal campanile del Duomo. Dolcetti per i bimbi e giocolieri per strada

"La Befana vien di notte", pardon, ad Arezzo sabato scenderà dal campanile del Duomo alle 16.30. Il vestito di stracci e le scarpe rotte, anche quest’anno, nascondono la divisa dei vigili del fuoco. Sempre loro, gli amati pompieri, insieme ad ArezzoIntour, faranno vivere la magia dell’Epifania ai più piccoli, non solo aretini, quest’anno anche tanti turisti. I dati di ArezzoIntour parlano di una discreta affluenza ancora in città. Il calo previsto con il Capodanno non è stato così importante come negli scorsi anni. "Finalmente anche l’ultima settimana di festività è coperta". Una Epifania che coincide con la Fiera Antiquaria, evento che sta aiutando nell’affluenza di turisti, ma che ha, logisticamente parlando, comportato una variazione di tragitto nel "volo" della vecchietta in sella alla sua scopa. Sì, perché mentre lo scorso anno una unità dei Vigili del fuoco ha scalato la Torre del Comune per poi atterrare nel sagrato del Duomo, quest’anno, e per la prima volta in assoluto, la befana scalerà il campanile del Duomo in tutta la sua altezza, circa 70 metri. Ieri i vigili del fuoco aretini hanno effettuato le consuete prove, tutto ok. La sua discesa sarà anticipata, alle 15, dall’arrivo dei musici. Poi tutta l’attenzione sarà rivolta a lei e una volta atterrata distribuirà calze piene di chicchi a tutti i bambini. La piazza sarà poi animata da tre artisti di strada con un spettacolo itinerante che si estenderà fino al Prato. Alle 16, nel chiostro della biblioteca, saranno i cori Gospel a scaldare l’atmosfera. Se l’Epifania tutte le feste si porta via, ad Arezzo c’è tempo fino a domenica per festeggiare, ci penseranno le affascinanti maschere dei Figli di Bocco e giocolieri per le strade del centro. Gaia Papi