La ballerina e coreografa Kristina Grigorova a La Maison della danza

Oggi il ciclo di stage organizzati da La Maison della Danza continua un evento formativo straordinario di danza classica: arriva ad Arezzo la meravigliosa ballerina e coreografa Kristina Grigorova. Nata a Sofia in Bulgaria, inizia gli studi di danza classica presso la scuola del Teatro dell’opera di Sofia. Trasferitasi in Italia nel 1982, prosegue gli studi presso l’Accademia Nazionale di Roma e sotto la guida dell’étoile e maìtre de ballet Margarita Trayanova. Oltre alla danza perfeziona anche lo studio del pianoforte. Nel 1986 entra nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma dove esegue ruoli da solista e prima ballerina in numerosi balletti. Sempre nel 1986, vince il primo posto al premio Gonzaga, primo concorso internazionale di danza a Mantova. Nel 1991 partecipa alla stagione estiva del Teatro Arena di Verona danzando nel balletto "Romeo Giulietta" con C. Fracci e G. Iancu. Dal 1991 al 1996 fa parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, dove danza come solista e prima ballerina. Da diversi anni svolge anche l’attività di insegnante di danza classica e repertorio, partecipando a numerosi stage, rassegne e commissioni di esami e concorsi internazionali. Ancora una stimolante opportunità per tutte le giovani ballerine della Provincia di Arezzo di poter conoscere una famosa ballerina di danza classica con l’obiettivo di migliorare confrontandosi. Due lezioni, una per la fascia di età 7–10 anni (principianti) e l’altra per le over 12 (intermedio/avanzato). Per prenotare il proprio posto (le classi saranno a numero chiuso) è sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258. "La danza classica insegna la disciplina – ricorda il Maestro Roberto Scortecci – durante lo stage con Kristina Grigorova le allieve riceveranno insegnamenti che serviranno per la vita. La danza classica aiuta ad avere una logica, ad andare a fondo, a perseverare, a riprovare per andare sempre oltre e a non fermarsi mai".