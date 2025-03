Kilowatt Festival . Nove giorni tra teatro e danza

Annunciate le date della ventitreesima edizione di Kilowatt Festival che si terrà dall’11 al 19 luglio a Sansepolcro. In arrivo 9 giorni di spettacolo dal vivo, tra teatro, danza, musica. E in attesa del festival estivo, una nuova stagione di prove aperte si apre al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, che durante l’anno ospita artisti in residenza creativa. Un’occasione di lavoro preziosa per le compagnie artistiche e per la città che è invitata a scoprire i processi creativi in corso e ad assistere agli spettacoli a cui stanno lavorando. In programma da marzo a giugno tantissimi appuntamenti.

La prova aperta dello spettacolo di circo contemporaneo Wonderwoman è in programma venerdì 28 marzo, terza parte della trilogia di circo-marionetta creata dall’artista Chiara Marchese, un omaggio alla resilienza della vittima che grazie ai suoi ricordi diventa libera di trasformarsi; il lavoro fa parte di Superpowers, progetto multidisciplinare che affronta il tema della disabilità psichica.

Venerdì 11 aprile sarà la volta di Ars Moriendi - L’arte di vivere, di Francesca Merli e Laura Serena, che portano in scena una lezione spettacolo sulla morte, un’indagine per conoscerla, attraverso i dialoghi con alcuni professionisti del "settore", e per sdrammatizzare.

Mercoledì 23 aprile, l’artista Roberta Maimone mostrerà il work in progress di Nyx, una performance sensoriale che indaga la frammentazione dell’esistenza: un’esperienza immersiva di grande impatto emotivo che unisce danza, musica, costumi, luci e arte visiva. L’artista terrà un laboratorio di movimento corporeo - gratuito e aperto a tutti - martedì 22 aprile dalle 18.30 alle 21.

È dissacrante e provocatorio, La diva del Bataclan - Un musical ispirato alle false vittime degli attentati di Parigi (prova aperta, mercoledì 7 maggio): scritto e musicato da Fabio Antonelli, lo spettacolo è ispirato alle storie delle false vittime degli attentati terroristici di Parigi del 2015.

Teatro dell’Elce con Dottor Cechov Il cuore come va?, prova aperta venerdì 23 maggio, alle 21. L’opera di Cechov in scena in un ambulatorio medico.

Tristeza Ensemble nel Breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di Tao, il 3 giugno, alle 21 su giovani cinesi di seconda generazione.