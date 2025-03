Katia Ricciarelli in cattedra. Le Stanze dell’Opera al via

Sarà la star della lirica Katia Ricciarelli ad aprire i corsi. Ripartono Le stanze dell’Opera ad Arezzo dopo il successo dell’edizione 2024. Oltre a Ricciarelli ci saranno il baritono Lucio Gallo, il soprano Gaia Matteini, l’opera mentor Eleonora Pacetti e il manager di artisti lirici Maurizio Scardovi, insieme alle new entry Sumi Jo, Francisco Araiza e Sonia Ganassi, oltre a Eleonora Sepe che ritorna con un corso speciale per maestri sostituti, ripetitori e cantanti che vogliono imparare un ruolo.

Al via con l’apertura delle iscrizioni l’edizione 2025 della scuola per cantanti lirici e musicisti voluta e diretta dal baritono di fama internazionale Mario Cassi e che coinvolgerà il distretto orafo aretino. Previsto per il 7 aprile un momento di restituzione con gli studenti della masterclass aperto al pubblico con Katia Ricciarelli e Mario Cassi. L’edizione inaugurale si è rivelata un grande successo, con tutti gli allievi partecipanti che hanno rapidamente trovato spazio nel mondo professionale, tra questi il tenore italo-argentino Joaquin Cangemi, che, dopo aver debuttato con le Stanze dell’Opera nell’allestimento interamente aretino di "Gianni Schicchi" nel ruolo di Gherardo, ha conquistato il prestigioso primo premio alla 79ª edizione del Concorso Internazionale di Canto del Teatro Lirico di Spoleto.

Per l’anno 2025 "Le Stanze dell’Opera" ricomincia con un’offerta formativa arricchita da nuove masterclass e docenti di alto livello che culminerà con la messa in scena del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, che non sarà l’unico autore o titolo su cui lavoreranno i partecipanti. A guidare il progetto Fondazione Guido d’Arezzo.

Sarà Katia Ricciarelli a inaugurare la serie di masterclass: dal 4 al 7 aprile guiderà un corso di interpretazione e tecnica vocale personalizzata. A seguire il baritono Lucio Gallo sarà protagonista dal 9 al 12 aprile di una classe magistrale sull’interpretazione operistica e la preparazione dei ruoli dell’opera "Rigoletto".

"Quest’anno vogliamo portare in scena il Rigoletto, una sfida ambiziosa e un titolo molto caro agli Aretini, che – a mia memoria – manca dal Teatro Petrarca dal 1985, quando fu protagonista l’immenso Piero Cappuccilli – dice Mario Cassi - Il nostro obiettivo rimane quello di coinvolgere sempre di più la città. Siamo profondamente grati ai nostri preziosi Donors, aziende e privati, che, grazie alla generosa coordinazione di Giordana Giordini, presidente di Confindustria Oro, e alla collaborazione di Egidio Chini per Fedoroafi, continuano a sostenere i nostri allievi con borse di studio e partecipando attivamente alla creazione artistica".

A.B.