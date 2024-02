Jp Morgan Europa ha un nuovo ceo. Gori, dal Valdarno a tutto ilmondo

Dalla macelleria di famiglia nel centro di San Giovanni Valdarno ai vertici della più grande banca al mondo Filippo Gori, 49 anni, è figlio di una coppia di macellai che ha gestito per moltissimo tempo un rinomato punto vendita in Corso Italia: ieri è stato nominato amministratore delegato dell’istituto di credito statunitense Jp Morgan per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa divenendo anche corresponsabile, assieme al collega Doug Petano, dell’investment banking e del commercial banking di Jp Morgan a livello mondiale.

Nella storia della banca è il primo italiano ad essere stato insignito di questo blasonato ruolo dopo una carriera ultraventennale al suo interno, nella quale ha ricoperto altre mansioni di grande responsabilità sia nella sede di Londra che in quella di New York e Hong Kong dove, ormai da dieci anni, si è stabilito assieme alla famiglia. Fin da piccolo appassionato di numeri e finanza, anziché portare avanti l’azienda dei genitori si è messo subito sui libri trasferendosi, per alcuni anni, a Milano conseguendo nel 1999 la laurea nella prestigiosa università Bocconi. Nel dicembre del 2021, è stato anche insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine della Stella l’Italia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.