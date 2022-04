Jovanotti riparte dalla Fortezza con Morandi

di Laura Lucente

"Da oggi attacchiamo la spina e cominciamo a suonare". La cannoniera del Bastione Santa Margherita della Fortezza del Girifalco torna ad ospitare le prove del tour di Lorenzo Cherubini Jovanotti. Un appuntamento che ormai è quasi un rito scaramantico per il cantante, che sceglie da tantissimi anni di partire dalla sua Cortona per perfezionare lo spettacolo con cui animerà le principali spiagge d’Italia. Stavolta rafforzato dalla presenza dell’amico Gianni Morandi. Per un’intera settimana la fortezza sarà blindatissima e qui, con tutto la band e lo staff plasmerà il suo show. "Ci chiudiamo nei sotterranei", racconta Jovanotti. "Faremo una settimana di full immersion. Ormai sono tanti tour che faccio così. Organizzo due prove. La prima, quella di Cortona, circa tre mesi prima del debutto. Durante questa fase sgrossiamo il lavoro, creiamo il terreno, se dovessi usare una metafora contadina, potrei dire che smuoviamo la terra e cerchiamo di creare le condizioni per renderla fertile. In cannoniera ho una lavagna dove scrivo tutti i pezzi che voglio provare. Per il Jova Beach Party ne prepareremo tantissime e poi ogni sera modificheremo un po’ la scaletta".

Lorenzo è particolarmente legato alla Fortezza del Girifalco "un luogo dell’anima" ha più volte sottolineato e per la quale, molti anni fa, si è anche speso per trovare finanziamenti per ristrutturarla. Era il 2010 quando il cantante, a fianco dell’allora sindaco della città Andrea Vignini, attraverso la nascita di una associazione (Orlando, presieduta dalla moglie Francesca Valiani, chiusa qualche anno dopo) trovò cospicui finanziamenti privati a cui si aggiunsero quelli comunali che permisero il recupero di questa porzione della fortezza medicea trasformandolo in un luogo tecnologicamente molto avanzato e funzionale.

"Mi dicono che stiamo andando fortissimo con i biglietti del Jova Beach Party e che siamo sold out praticamente in un sacco di posti", racconta ancora il Jova nazionale. "Sappiate che io risponderò all’entusiasmo del pubblico con 100 volte più entusiasmo realizzando delle feste pazzesche, vere, belle, che ci daranno una carica con cui potremo affrontare l’inverno a torso nudo da quanto calore prenderemo!".

Intanto ieri mattina è stato raggiunto a Cortona da Gianni Morandi per una nuova avventura che li vedrà di nuovo insieme. "Sfidando il traffico sulla A1 Gianni è partito da Bologna ed è arrivato a Cortona per stare insieme in studio a mettere le mani su una canzone nuova che ho scritto per lui. Speriamo di uscire per l’estate. Oggi l’ha cantata e ci sta benissimo, adesso la portiamo avanti fino alla versione in bella copia".