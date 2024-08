Jovanotte in concerto. La cover band di Lorenzo

Questa sera appuntamento con un venerdì notte pieno di ricordi ed emozioni. Uno spettacolo nuovo, mai visto prima e da non perdere. Alla Festa al Vecchio Ponte infatti spazio al live dei Jovanotte, una delle migliori tribute band di Jovanotti.

Da “Vai Così” a “La Mia Moto” fino alle ultime hits, passando dagli album che lo hanno reso più famoso, i successi di Lorenzo Cherubini si susseguono senza interruzione così come il look del nostro cantante che si trasforma adattandosi alle varie fasi che Jovanotti ha attraversato da un disco al successivo nel corso degli anni.

Il progetto nasce nei primi mesi del 2011. Jovanotte è infatti il primo tributo nazionale al cantautore toscano Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.

La band piacentina vanta esibizioni sia in Italia che all’estero, nei migliori Club e nei migliori Festival.

Il frontman Matteo Casali, ha partecipato al programma tv “Tali e Quali” su Rai 1 nel 2023.

Il nuovo show di Jovanotte integra band e dj set proprio come lo spettacolo proposto dallo stesso Jovanotti nei suoi ultimi Jova Beach Party. Appuntamento dalle 18 con musica, cocktail ed il gusto della cucina della Festa al Vecchio Ponte. La festa prosegue fino al 1 settembre a Ponte alla Chiassa, con la sua 43° edizione. Come ogni anno sarà possibile degustare i migliori piatti tipici Toscani, tra cui Antipasti, Maccheroni al Sugo, Trippa, Grifi, Griglia, Pizza e tanto altro ancora. Ogni sera, a partire dalle 19 la cena, seguita da balli liscio con orchestre dal vivo e i due serate dedicate ai più giovani con ospiti speciali. La domenica lo storico pranzo con piatti speciali come lasagne e arrosti.