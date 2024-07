Jova posta video dove fa ginnastica: "Ho ritrovato la forza e sto meglio"

"Oggi è passato esattamente un anno dal botto in bici". Con il suo inconfondibile accento toscano, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto il 15 luglio 2023 mentre era in vacanza a Santo Domingo, in Repubblica Domenicana. Con un video social diventato subito virale balla, salta e fa esercizio in mezzo alla sua amata natura, mostrando la riacquisita forza e mobilità, mentre ripercorre a voce il lungo percorso di riabilitazione, ancora non del tutto alle spalle: "Prima il brutto incidente in cui mi feci malissimo, poi l’operazione fatta male. Dopo sei mesi ho trovato un chirurgo e una equipe che mi ha rimesso in piedi. Il lavoro è stato tantissimo: un anno di quotidiana fisioterapia che sta continuando, ma la buona notizia è che sta andando bene. Alla fine dell’anno sarò più forte di prima". La brutta caduta in bicicletta, un’altra sua grande passione, gli ha causato la rottura di femore e clavicola e lo ha costretto a un lungo periodo di riposo, cosa a cui non è affatto abituato. In un’intervista a radio Deejay nel settembre 2023, a due mesi dall’incidente, disse: "È la prima volta in cui mi capita di dovermi prendere cura di me stesso con pazienza. Ci vuole un po’ di tempo. Per me è una cosa che suona molto strana, di solito faccio le cose in maniera un po’ frettolosa" . Durante l’intera convalescenza il cantante ha sempre tenuto i fan aggiornati sui graduali sviluppi del suo stato fisico. A novembre dello stesso anno creò profonda apprensione tra i sostenitori un video Facebook in cui annunciava di non riuscire ancora a camminare senza stampelle. Piano piano ce l’ha fatta. La certezza dopo l’annuncio del ritorno in concerto nei palasport con il Pala Jova 2025: un tour composto da cinque nuovi appuntamenti in giro per l’Italia. La notizia ha scatenato fin da subito l’entusiasmo del pubblico . Questo è solo l’ultimo dei format sperimentati dall’artista, dopo il grande successo del Jova Beach Party del 2019: una mega festa nelle spiagge più famose d’Italia. Per un anno ha dovuto contenere la carica esplosiva che lo contraddistingue: dagli anni Ottanta, l’artista fa scatenare ogni anno l’Italia e non solo, con singoli che attraversano intere generazioni. Anche Jovanotti è finalmente pronto per godersi "L’estate addosso" e ballare a ritmo di musica, senza pensieri, ma con qualche accortezza.