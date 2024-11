“Its energia, ambiente e sostenibilità: un futuro tra innovazione e sostenibilità”

Arezzo, 19 novembre 2024 – L’Info Day di ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità, in programma il prossimo 22 novembre presso l’ITIS Galileo Galilei di Arezzo, rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire un percorso formativo che coniuga innovazione, sostenibilità e opportunità concrete di lavoro.

ITS Energia e Ambiente è ormai una realtà consolidata in Toscana e, in particolare, in provincia di Arezzo, dove negli ultimi cinque anni ha saputo distinguersi per la qualità della sua offerta formativa e per i risultati raggiunti dagli studenti.

Decine di ragazzi e ragazze hanno scelto i corsi ITS, ottenendo con merito il diploma e trovando occupazione presso le principali aziende del settore energetico. Grazie a questa sinergia, ITS Energia e Ambiente non solo forma professionisti altamente qualificati, ma dà anche un contributo fondamentale al settore produttivo della provincia, rispondendo alle esigenze delle imprese alla ricerca di figure specializzate da inserire nel proprio organico.

Il nuovo corso professionalizzante gratuito “Energy & Industry Specialist – Tecnico Superiore per l’Energia e l’Industria 5.0” è pensato per giovani diplomati e adulti che vogliono intraprendere una carriera nei settori dell’efficientamento energetico e della sostenibilità industriale.

Il percorso, della durata di 1800 ore, alterna lezioni in aula, attività di laboratorio e un tirocinio in azienda, offrendo una formazione immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

I partecipanti acquisiranno competenze innovative, spaziando dall’automazione industriale alla programmazione per sistemi efficienti, dalla sensoristica digitale alle soluzioni di risparmio energetico, con un approccio didattico orientato alla pratica e alle reali esigenze produttive.

Durante l’Info Day, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare lo staff della Fondazione ITS e ascoltare le testimonianze degli ex studenti, oggi professionisti affermati che lavorano con successo nelle principali imprese del settore.

Sarà inoltre un’occasione per approfondire il valore aggiunto di una formazione realizzata in collaborazione con aziende leader, che partecipano attivamente alla progettazione del corso e offrono concrete opportunità di inserimento lavorativo.

Dal 2019 ad oggi, la sede aretina di ITS Energia, Ambiente e Sostenibilità ha formato oltre 100 studenti, raggiungendo un tasso di occupabilità superiore all’85%. I giovani diplomati, grazie alla loro preparazione tecnica, stanno contribuendo allo sviluppo di un comparto strategico per la provincia, dando una risposta concreta alla crescente domanda di competenze specializzate da parte delle imprese.

Per partecipare all’Info Day del 22 novembre, è possibile registrarsi sul sito ufficiale della Fondazione (https://www.its-energiaeambiente.it/it/opendaye/) o scrivere a [email protected].

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire un percorso formativo capace di trasformare il talento e la passione in una carriera di successo. ITS Academy ti aspetta: non perdere l’opportunità di costruire il tuo futuro.