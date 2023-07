Italia Viva: "Nuova strada per il Casentino"

BIBBIENA

L’argomento viabilità è da anni molto sentito anche in Casentino e nei giorni scorsi il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha lanciato un accorato appello al Governatore della Toscana Giani e all’assessore Baccelli affinchè venisse presa in seria considerazione la spinosa questione della viabilità ha fatto discutere.

Il sogno di Vagnoli e di gran parte dei casentinesi, è quello di veder realizzato un adeguato collegamento stradale con Firenze. Vagnoli nel suo appello fa anche riferimento alla realizzazione della variante che dalla Chiassa porterebbe direttamente al casello autostradale di Arezzo. Inoltre il primo cittadino di Bibbiena, facendosi anche interprete di quanto espresso da rappresentanze economiche e sociali del territorio, ha chiesto alla Regione di rivedere sostanzialmente la variante alla Sr 71. Il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli ha poi rivendicato gli importanti risultati ottenuti di cui però i casentinesi "stentano ad apprezzarne i benefici e l’utilità" sostiene in una nota Italia Viva Casentino. "Ceccarelli, ‘casentinese doc’, comprende quanto evidenziato da Vagnoli – sottolinea lo schieramento – dovendo egli stesso vestire i panni da pendolare per raggiungere ogni giorno Firenze e, bontà sua, ha ammesso che l’idea di un traforo verso nord sarebbe per la vallata la soluzione definitiva ai problemi di viabilità e dei collegamenti con le grandi arterie stradali. Il problema secondo l’ex assessore regionale è che realizzare un’opera simile costa quanto realizzare la terza corsia sulla Fi-Pi-Li, dove la densità di traffico è cento volte superiore. Quindi dell’ipotesi di un traforo di valico avanzata da Vagnoli non se ne può nemmeno parlare". Sulla Sr 71 gli "interventi non hanno eliminato i problemi di una strada assolutamente inadeguata per il gran volume di traffico residenziale, turistico e commerciale". Italia Viva dunque "sostiene e supporta le giustificate richieste di Vagnoli. Il Casentino ha bisogno di una strada di collegamento più efficiente e sicura".