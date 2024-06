Italia Viva esce allo scoperto: "Ballottaggio: il nostro partito nono sostiene il centrodestra"

CORTONA

"Totale disaccordo per la strategia elettorale imposta dalla segreteria provinciale a Cortona e ora è utile dare ai propri elettori una indicazione di voto al ballottaggio".

A dirlo è Oberdan Carletti (nella foto), presidente Italia Viva Valdichiana rimasto nell’ombra durante questa lunga maratona elettorale che ha portato per il partito di Renzi alla scelta di candidare Sara Baldetti per la poltrona di sindaco della città etrusca. "Ritengo essenziale manifestare il mio disaccordo alle scelte operate dal presidente provinciale di Italia Viva Gianni Ulivelli – spiega Carletti – e invito formalmente gli elettori del partito a non sostenere il centrodestra al ballottaggio".

Lo stesso Carletti oggi racconta con dovizia di particolari il percorso che ha portato alle scelte del suo partito a Cortona. "Sono stato eletto nel 2023 presidente area Valdichiana dal congresso territoriale. Fino a febbraio, Italia Viva Cortona ha lavorato per costruire un’alternativa riformista in vista delle elezioni amministrative. Il progetto prevedeva un avvicinamento con i socialisti cortonesi, e si è sviluppato coinvolgendo anche altri interlocutori di partiti. L’idea era di federare riformisti, liberali e radicali sotto l’egida di una lista civica denominata ‘Cortona Tutti Attorno’. Tuttavia, dai vertici provinciali ci è stato comunicato che questo progetto non poteva prendere vita; la linea da seguire era differente, e sono stati imposti veti sulla possibilità di presentarci con i socialisti. Pur essendo in totale disaccordo, non ho voluto creare tensioni e, per il bene del partito, ho fatto un passo indietro, estromesso da tutto il dibattito sulle candidature e non ho avuto voce in capitolo su nessuna delle decisioni elettorali prese in Valdichiana, pur non essendomi mai dimesso dal mio ruolo". Carletti ricorda inoltre che i risultati "sono stati impietosi, la strategia adottata si è rivelata chiaramente errata, e in campagna elettorale alcune scelte personali di singoli candidati hanno messo in estremo imbarazzo tutti. Nonostante tutto, non era mia intenzione infierire sui responsabili di questo disastro, almeno fino a quando Gianni Ulivelli non ha preso un’altra decisione unilaterale, a mio avviso profondamente sbagliata". Oggi Carletti esce allo scoperto e formalmente chiede come presidente di Italia Viva Cortona di appoggiare al ballottaggio Vignini.

Laura Lucente