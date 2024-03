Italia Shore su Paramount. C’è l’aretino Mattia Caruso

Vent’anni studente e campione di boxe, c’è anche l’aretino Mattia Caruso tra i concorrenti di Italia Shore, la prima versione locale del popolare show di Mtv prodotta da Fremantle, che arriva in esclusiva su Paramount+ in Italia. Mattia "Drago" Caruso di Rigutino, he ha frequentato ad Arezzo il liceo Linguistico Francesco Redi e adesso vive tra Arezzo e Milano, è tra i dodici protagonisti del docu-reality chiamati a vivere una vacanza in una villa mozzafiato sulla costa laziale. Compagni di viaggio: "La Giss" Gilda Provenzano, 22 anni, vive a Valencia, originaria di Cosenza; Samuele "Spadino" Samuele Bragelli, 24 anni, chef di Roma; Emi Zhou Viola Zijun, 23 anni, shop assistant di Riccione; Jasmin Melika Salvati, 23 anni, segretaria di Ladispoli, Axel Essan, 23 anni, di Monza, modello e rapper, unica presenza gay, per sua stessa definizione una "drama queen".; Francesco "Skino" Russo, 20 anni, ballerino di Roma; Claris Oliveros De Piccoli, 21 anni di Santa Severa; Marcolino Piermarco Vellitri 22 anni, calciatore di Anzio; Asia Calamassi, Go-Go Girl, 23 anni, di Scandicci, Gianmarco Lugato, 24 anni, gondoliere di Marghera; Swamy Prinno, 21 anni, pr di Volla, in provincia di Napoli. A loro, inoltre, si unirà Matteo Diamante, già protagonista di Ex on The Beach, L’isola dei Famosi e Grande Fratello Vip nel ruolo di homeowner, "fun manager" e party planner del programma. Dalle caratteristiche più disparate, ma tutti accomunati dalla personalità sopra le righe e uno stile di vita eccentrico, i membri del cast promettono di essere un’entusiasmante aggiunta ad uno dei franchise più amati dai fan: lo "Shore" di Mtv, che nel corso degli anni ha generato oltre quindici spin-off e sequel a livello mondiale. Un fenomeno di portata globale, che arriva in Italia dopo dieci anni di grandi successi in tutto il mondo, tra cui: "Jersey Shore Family Vacation" e "All Star Shore" negli Stati Uniti, "Geordie Shore" nel Regno Unito, "Gandia Shore" in Spagna, "Warsaw Shore" in Polonia, "Acapulco Shore" in Messico e "Super Shore". A Tony IPants - content creator, youtuber e speaker noto sul web - è affidato il compito di commentare la prima edizione di Italia Shore. Ogni settimana verrà commentato con ironia pungente un episodio del programma e le travolgenti reaction saranno pubblicate sul canale YouTube di Mtv Italia e su quello di Tony IPants. Da quest’anno arriva anche il Podshore di Matteo Diamante: ogni settimana il podcast ospiterà due membri del cast. Inoltre, il 10 marzo alle 22, il primo episodio di Italia Shore andrà in onda anche su Mtv.