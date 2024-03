Iscrizioni, liceo artistico davanti a tutti: il numero totale delle matricole

SANSEPOLCRO

Bene liceo artistico e della comunicazione, flessione al "Città di Piero" e al "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano. È il quadro a corrente alterna che emerge negli istituti medi superiori della Valtiberina Toscana dopo la scadenza (nei giorni scorsi) del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al prossimo anno scolastico. Un anno che sarà caratterizzato dall’attivazione del nuovo mega-istituto "Città di Sansepolcro", che accorperà il polo del "Giovagnoli" con quello del "Città di Piero". Il numero totale delle matricole che da settembre in poi frequenteranno le scuole superiori del comprensorio è pari a 280 e la parte del leone è recitata in questo caso dal "Giovagnoli" con i suoi indirizzi: liceo artistico, istituto tecnico industriale "Margherita Hack" e istituto professionale "Francesco Buitoni", che fra non molto tornerà nel plesso storico del Campaccio, ristrutturato. Gli iscritti sono 52, ovvero 7 in più rispetto al precedente anno scolastico, incremento del 15,5%.

Ma il salto più consistente è quello compiuto dal liceo della comunicazione "San Bartolomeo", passato dagli attuali 30 studenti ai 51 che inizieranno il loro cammino dopo l’estate. Una crescita di quasi il 59%, che potrebbe indurre la direzione ad aggiungere una terza sezione alle due già presenti. Venendo alle realtà con variazione avente segno negativo, il regresso più brusco è quello del "Fanfani-Camaiti" di Pieve, sceso dai 58 iscritti di dodici mesi ai 36 che hanno inoltrato domanda. Un calo del 37,9% per una scuola articolata in tre rami: tecnico forestale, tecnico agrario e alberghiero a Caprese Michelangelo. Non ride stavolta nemmeno il liceo "Città di Piero", comprendente anche l’ex ragioneria, che da 180 scende a 141 unità, quindi del 21,6%; al liceo i nuovi sono 84: 39 allo scientifico, 26 a scienze applicate, 15 al linguistico e appena 3 al classico, mentre al tecnico economico 58 nuovi ingressi.