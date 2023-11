Irma ha spento 103 candeline: festa grande con tutta la famiglia

"Tanti auguri nonna Irma". Lo hanno detto in coro, i tre figli, i cinque nipoti e i quattro pronipoti, che il 31 ottobre hanno festeggiato la super nonna.

Una bella torta rettangolare con scritto l’età 103, gli anni di Irma Agnelli, nata nel 1920, quando l’Italia era ancora una Monarchia.

I suoi natali a Manciano, nella zona della Misericordia, proprio dove nascerà diversi anni dopo Benigni: lì ha lavorato nella segheria del nonno fino allo scoppio della guerra, anni che ricorda ancora con un nodo alla gola nelle storie ai nipoti e pronipoti.

"Un inno alla vita è stato il 103° compleanno di Irma Agnelli, a cui non potevo certo mancare.

Con il suo buon umore non rinuncia alle delizie della buona tavola, con qualche piccolo stravizio che si concede, come il limoncello, se fatto bene" ha detto il sindaco Mario Agnelli che ha brindato con lei e alla più più anziana di Castiglioni ha concesso per un giorno la sua fascia tricolore.