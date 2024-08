Investire sul Pratomagno. Tutti i progetti di Loro per potenziare il turismo

di Marco Corsi

La nuova amministrazione investirà pesantemente sul turismo. Partendo da un dato di fatto inconfutabile. L’area del Pratomagno rappresenta una delle bellezze della terra di Toscana e le sue potenzialità in termini attrattivi sono tuttora inespresse. Tra i progetti in ponte, nuovi percorsi di trekking, piste ciclabili ed aree di ristoro. Ma si metterà mano anche al decoro delle frazioni montane, verrà creata un’area per i camperisti, sarà rifatta parte della segnaletica, si investirà per rendere attrattive le piscine naturali che sorgono sul Ciuffenna. Insomma, un piano ambizioso per far si che il Pratomagno e la sua terra diventi una delle mete preferite del turismo nazionale ed internazionale, sempre nell’ottica della sostenibilità. "Siamo convinti che anche nel periodo invernale la nostra montagna possa, anzi debba, essere considerata una risorsa. Sarà quindi studiato un vero piano di interventi, affinché venga garantita la fruibilità fino all’area della Croce – ha spiegato il nuovo esecutivo guidato da Andrea Rossi – Siamo convinti che i cuori pulsanti dei nostri paesi siano i centri storici ed è qui che noi rianimeremo la vita sociale e turistica. Li consideriamo dei veri e propri musei a cielo aperto e come tali devono essere mantenuti e valorizzati, iniziando dalla pulizia, dal posizionamento di fiori e arredi per finire con la creazione di percorsi che invoglino i visitatori ad esplorare i nostri vicoli e le piazze, anche con il posizionamento di cartelli descrittivi, corredati di immagini e brochure".

Nel territorio lorese ci sono torrenti come il Ciuffenna e l’Agna che nel corso degli anni hanno formato delle vere e proprie piscine naturali . "Nel tempo, questi fantastici luoghi non sono mai stati valorizzati come avrebbero meritato, noi ci impegneremo a renderli delle attrazioni dove, oltre a rinfrescarsi, sarà possibile anche usufruire di aree attrezzate per pic-nic", ha spiegato la nuova amministrazione. L’intenzione è poi quella di attrarre anche diverse categorie di viaggiatori, come ad esempio quella dei camperisti e questo sarà possibile realizzando un’area camper attrezzata, che permetterà a di essere inseriti nelle guide e nella rete social di settore. Inoltre le feste, le sagre e, in generale, tutti gli eventi che hanno lo scopo di far scoprire i borghi del Pratomagno.