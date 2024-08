Investimenti a Terranuova

Arezzo, 02 agosto 2024 – Un piano complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro, frutto delle deliberazioni del Consiglio Comunale, che consentirà di prevedere a Terranuova una serie molto ampia di lavori di miglioramento e manutenzione su diverse aree del capoluogo e di tutto il territorio comunale. “Abbiamo voluto finanziare un programma di lavori a breve/medio termine su strutture, strade e aree che necessitano di interventi di ripristino e valorizzazione – ha detto Sergio Chienni, Sindaco di Terranuova Bracciolini -; tra questi il completamento della viabilità tra il parcheggio del Palazzetto dello Sport e Via delle Ville, che darà compiutezza ad un’opera di fondamentale rilievo per la fruizione del polo scolastico-sportivo. Importante anche il finanziamento di 90.000 euro che abbiamo deliberato per l’estensione dell’acquedotto in zona Fossato, che vedrà una compartecipazione tra Comune e Publiacqua”.

"Tra gli interventi finanziati è previsto la manutenzione straordinaria di una via interna del borgo della Penna Alta per una spesa totale di 75mila euro”. Il piano di interventi prevede poi la manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dell’Auditorium Le Fornaci (40mila euro), a completamento degli interventi di efficientamento energetico già effettuati con finanziamenti PNRR; la manutenzione straordinaria sulle recinzioni del campo sportivo dello Stadio comunale (50mila euro) e lo spostamento della pergola esterna dell’asilo nido Pinocchio dalla parte retrostante alla parte antistante l’edificio, intervento propedeutico alla realizzazione del collegamento con il nuovo asilo nido che sarà realizzato nei prossimi mesi. Quasi 12mila euro, inoltre, sono destinati all’acquisto e all’installazione di nuovi arredi urbani e alla piantumazione di nuove piante nel lottizzo di Santa Maria/Badiola, in modo da migliorare la fruibilità dell’area.

“A questo si aggiunge un ulteriore step di sostituzione dei corpi illuminanti destinati all’illuminazione pubblica – conclude Sergio Chienni - per 25 mila euro di investimento, con sistemi LED che consentiranno un rispar mio sui costi dell’energia elettrica. Infine è stato finanziato uno studio complessivo di valorizzazione di tutto il centro storico. Tale aspetto è di grande importanza perché intendiamo pianificare i prossimi lavori sulla base di una visione condivisa che ci consenta di intervenire su qualsiasi area secondo un disegno generale capace di rendere stilisticamente omogenea l’intera conformazione del centro storico e allo stesso tempo di consentirne la migliore fruizione”