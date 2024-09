Investe bimbina sul marciapiede. Grave a 9 anni: soccorsa col Pegaso

Ha un malore alla guida, scavalca il marciapiede, investe una bimba di 9 anni e provoca una fuga di gas. Aveva anche abbattuto una colonnina di Centria. È la sintesi del pomeriggio di paura a Camucia: una tragedia sfiorata. Sono le 17.40 quando accade il putiferio a Camucia. Siamo in via XXV luglio, nei pressi del cavalcafiume di via Lauretana. Un’auto sbanda e finisce sul marciapiede dove stava passeggiando una bambina. Ha 9 anni e viene colpita in pieno: sul torace. L’impatto è violentissimo e subito vengono allertati i soccorsi. Intanto però l’auto aveva fatto strike anche su una colonnina Centria provocando una fuga di gas in tutto il vicinato. Sono stati attimi di paura.

Nel giro di poco nella frazione Camucia si sono concentrati i mezzi di emergenza: due ambulanza (la Misericordia di Cortonae Castiglioni), i vigili del fuco e gli agenti della polizia municipale di Cortona. I sanitari hanno soccorso la bambina sul posto ma il trauma addominale ha allertato i volontari che hanno deciso di non rischiare chiamando l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato la bambina al Meyer di Firenze. È arrivata in codice rosso, in gravi condizioni, ma dall’ospedale fiorentino nella serata di ieri sera arrivavano notizie positive: non sarebbe in pericolo di vita, ma rimane ricoverata in osservazione. La botta è stata violenta.

Alla guida dell’auto c’era un uomo, classe ’85. Ha riferito ai sanitari di aver avuto un malore (ed è stato anche lui ricoverato) ma tutto dovrà essere riscontrato dalla polizia municipale arrivata sul posto in tempi rapidissimi per i primi soccorsi. Gli agenti hanno anche regolato il traffico e portato avanti i rilievi. Sul posto era arrivato anche il primo cittadino Luciano Meoni che, tra le altre cose, ha monitorato anche la situazione della fuga di gas. L’auto aveva abbattuto una colonnina del gas Centria che ha aggiunto ulteriore panico alla situazione. Arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona hanno risolto la situazione.