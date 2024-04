Intorno al mondo in 72 giorni, spettacolo in scena al Papini

Si avvia verso la conclusione la rassegna Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro organizzata in collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano al Teatro Comunale Giovanni Papini. Domenica 28 aprile alle 17.30 va in scena Intorno al mondo in 72 giorni, Il viaggio di Nellie Bly, regia e interprete Diana Forlani. Lo spettacolo è vincitore del premio Siae "Per chi crea", partner di Laboratori Permanenti, si tratta di un viaggio per il mondo divertente e appassionato. Elisabeth Cochran, in arte Nellie Bly, ventiquattrenne giornalista statunitense, nel 1888 convinse Pulitzer, suo capo al N.Y. World, ad affidarle il compito di battere il record del protagonista del romanzo di Verne Il giro del mondo in 80 giorni; fu la prima donna a compiere il giro del mondo senza alcun accompagnamento maschile, simbolo di emancipazione femminile. il suo diario di viaggio tradotto e adattato in testo originale da Paola Sarcina e Diana Forlani, ci presenta Nellie Bly mentre ripercorre la sua impresa. L’avventura, accompagnata dalla proiezione di foto d’epoca, segue l’atmosfera e il modo di vivere il viaggio tipici di ciascun mezzo di trasporto utilizzato.