Interventi ai giardini. Cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità all’interno del territorio comunale di San Giovanni.

I lavori di manutenzione al verde pubblico proseguono ormai da alcune settimane, hanno riguardato molte zone della città e sia per la giornata odierna che per domani, grazie ad un’ordinanza temporanea, dalle 6 alle 12 o comunque fino al termine delle operazioni, è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in Piazza della Libertà, nel tratto compreso tra il civico uno e il civico nove, così come per domani non sarà possibile lasciare l’auto in via Vetri Vecchi, nel tratto di strada che costeggia il parcheggio della stazione ferroviaria. Venerdì, poi, a causa delle operazioni di carico e scarico e tiro in alto di macchine impiantistiche per il cantiere del cinema Bucci sarà vietato il transito e la sosta, dalle 7 alle 14, nel tratto compreso tra Corso Italia e via Giovanni da San Giovanni fatta eccezione, naturalmente, per i veicoli necessari alle operazioni.

La circolazione è però garantita attraverso le vie adiacenti e sempre nello stesso tratto e nello stesso orario è anche vietato il transito pedonale.

Le auto in sosta saranno rimosse con carro attrezzi e le spese di rimozione saranno a carico dei trasgressori. Gli operatori della polizia municipale e gli altri appartenenti agli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni.

L’amministrazione comunale raccomanda tutti gli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica onde andare incontro a tutte le sanzioni del caso.

Mas.Bag.