Inter-Cagliari: Ancora out Acerbi, Darmian Recuperato a Milano

Sarà un’Inter uguale a quella della prima di campionato quella che sarà protagonista domani a Cagliari. Simone Inzaghi non recupera Francesco Acerbi, ma potrà contare su Matteo Darmian, uscito malconcio dalla sfida contro il Monza. Il “braccetto” a destra della difesa interista si è allenato regolarmente negli ultimi giorni e sarà schierato assieme a De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Confermate anche la mediana con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, nonché l’attacco formato da Thuram e Martinez. Non riuscirà ad essere presente Alexis Sanchez nonostante l’ufficialità arrivata oggi dell’acquisto da parte dei nerazzurri. Resteranno nuovamente in panchina, almeno all’inizio, gli altri volti nuovi arrivati in estate, da Frattesi a Carlos Augusto passando per Arnautovic.

In casa Cagliari Claudio Ranieri avvisa i suoi: "L’Inter sa attaccare e andare in contropiede. Ha fatto cose incredibili, come la finale di Champions League, e punta la seconda stella. Ma siamo pronti, sappiamo cosa significa affrontare la squadra di Inzaghi"