Intelligenza artificiale, digitalizzazione e metaverso: nuove tecnologie per il Casentino di domani

Arezzo, 15 settembre 2023 – Quale potrà essere il futuro del Casentino in un prossimo domani anche grazie alle tecnologie di nuova frontiera? Domande che potrebbero avere risposte concrete nell’evento di sabato 23 settembre ore 16 che si terrà al Castello dei Conti Guidi a Poppi, nella sala delle Feste.

Promosso ed organizzato dal Rotary Club Casentino con il patrocinio e la collaborazione dello stesso Comune di Poppi e dei Comuni di Bibbiena, Pratovecchio Stia con il Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna In questa meravigliosa cornice verranno approfondite tematiche relative all'Intelligenza Artificiale (AI) e al Metaverso; argomenti che rappresentano aspetti chiave nell'evoluzione delle tecnologie moderne e meritano l'attenzione della nostra comunità.

“Salute, scienza, sicurezza, spazio, istruzione, sistemi finanziari sono alcuni degli ambiti dove già trova ampia applicazione l’Intelligenza Artificiale -– ha commentato Eraldo Stefani presidente del Rotary Club Casentino - ma grazie all’intervento dei nostri relatori, le tematiche di questo convegno saranno orientate verso lo sviluppo del nostro territorio attraverso cinque aspetti fondamentali tra presente e futuro: identità territoriale, ospitalità, enogastronomia, impresa e commercio oltre ad ambiente, cultura e spiritualità.”

A presentare ed esplorare come l’adozione di queste nuove tecnologie possano valorizzare il presente ed il futuro del nostro territorio, fino a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, sono stati invitati relatori di livello internazionale come Piero Poccianti, membro del Direttivo presso l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, Giuseppe Ardizzone, esperto di Comunicazione e Marketing e Michele Cornetto, docente in Social Media Management presso l’Università di Torino con il suo giovane allievo, Edoardo Di Pietro, toscano, che primo al mondo ha discusso la tesi: “Tra presente e futuro: l’impatto del Metaverso sulla Società.”

“Non possiamo ignorare come l’Intelligenza Artificiale sia in continua crescita e rappresenta un elemento chiave per l'innovazione e l'efficienza in molti settori” – ha sottolineato Carlo Toni, Sindaco di Poppi.

“L’idea di fondo – ha concluso il Sindaco - che con gli organizzatori abbiamo voluto dare a questo evento è di stimolare un dibattito sul tema del momento e una consapevolezza più ampia su opportunità ma anche su certi rischi dell’Intelligenza Artificiale.

Il dibattito servirà a riflettere su quale ruolo quest’ultima possa giocare in termini di valorizzazione del territorio e delle comunità locali, con uno sguardo rivolto, in particolare, sui possibili contributi concreti che queste nuove tecnologie possono apportare allo sviluppo del Casentino.”

Quali prospettive per la valorizzazione del nostro territorio? Per saperne di più l’appuntamento è per Sabato 23 settembre, ore 16, Al Castello dei Conti Guidi a Poppi con ingresso libero.