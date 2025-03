Insulto razzista. Allenatore ritira la sua squadra

Ritira la propria squadra perché l’avversario usa toni irrispettosi nei confronti di un giocatore. È accaduto ad Alberoro durante una partita di juniores. L’allenatore dell’Alberoro, Matteo Bruno, ha fatto uscire, con l’autorizzazione della società, la squadra interrompendo la partita contro i pari età del Cortona Camucia. L’arbitro, dopo aver appurato l’impossibilità di proseguire l’incontro, ha dichiarato la fine della gara. Starà al giudice sportivo decidere sul risultato. Sul sito web ufficiale l’Alberoro ha pubblicato un comunicato: "Non vogliamo erigerci a paladini della giustizia, né giudicare o condannare nessuno. Desideriamo soltanto lanciare un messaggio chiaro: nel 2025 non dovrebbero più esistere episodi di razzismo nel calcio o in qualsiasi altro ambito".