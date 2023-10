"Insopportabile il degrado provocato dai piccioni: subito soluzioni"

SANSEPOLCRO

Il problema dei piccioni e di una proliferazione che ha creato una sovrappopolazione è diventato sempre più serio a Sansepolcro. è una delle cause del degrado urbano in città e la lista civica di minoranza "Adesso Riformisti" si è fatta portavoce delle preoccupazioni dei biturgensi, presentando una interrogazione al sindaco, che sarà oggetto di discussione nella prossima seduta consiliare. "Chiediamo di metterci a conoscenza dell’ultimo censimento utile riguardante la popolazione di piccioni nel nostro territorio comunale – dice Michele Gentili, unico esponente di "Adesso" in consiglio – perché è fondamentale avere dati aggiornati per comprendere l’entità del problema. Nel caso sia stato effettuato un censimento recente, chiediamo di conoscere se il numero dei colombi presenti nel territorio comunale sia in linea con la soglia numerica massima individuata dalla Regione. Dobbiamo infatti valutare se ci troviamo al di sopra dei limiti stabiliti e se siano necessarie misure correttive".

"Adesso" chiede poi di conoscere i provvedimenti che l’amministrazione intende mettere in atto per risolvere questo problema così delicato e sentito dalla comunità. Le deiezioni dei piccioni influiscono in modo molto negativo sul decoro urbano e sulla salute dei cittadini, per cui vuol sapere quali azioni concrete saranno intraprese per arginare questo problema, garantendo una città più pulita e salubre per tutti. Sul tema è intervenuto anche un membro della lista di "Adesso Riformisti", Nicolò Canicchi: "Interroghiamo la maggioranza su un tema, quello dei piccioni, che dal post-pandemia si è ulteriormente aggravato. Alcuni vicoli sono quasi impraticabili a piedi, panchine e posti auto inutilizzabili perché imbrattate. Auspichiamo vengano date risposte per riportare il problema ad un livello accettabile che allo stato attuale non è più"

C.R.