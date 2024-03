Inseguimento sulla E45. Carabinieri sequestrano refurtiva

Arezzo, 6 marzo 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia di Carabinieri intercetta e si mette all’inseguimento di un’Alfa Romeo Giulietta 170 cv, che era già stata segnalata dai colleghi dell’Umbria in quanto sospettata di essere in uso ad autori di furti in abitazione.

L’intuizione che la macchina si dirigesse verso Sansepolcro era corretta, infatti al passaggio del veicolo sotto una telecamera di sorveglianza nella zona di San Giustino, la targa veniva rilevata dal sistema elettronico e segnalata ai Carabinieri della locale Compagnia.

Attivate le immediate ricerche del mezzo, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad intercettarla mentre stava procedendo sulla E/45. Gli occupanti quando sono accorti della presenza dei carabinieri che azionati sirene e lampeggianti avevano intimato l’alt, tentano di fuggire in direzione Emilia Romagna, scaturendone una fuga con inseguimento durata chilometri, nel corso dei quali i Carabinieri sono stati sempre alle costole del veicolo sospetto, fino a quando il conducente ha desistito, decidendo di gettarsi nello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud.

Lì, in maniera fulminea, sono scesi dalla Giulietta 3 uomini che si sono separati gettandosi nella boscaglia circostante. Troppo pericoloso inseguirli a piedi, in un luogo con visibilità scarsa, col dubbio che fossero peraltro armati.

Sul veicolo abbandonato, controllato dai Carabinieri, venivano rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, tra cui anche una trinciatrice idraulica (grazie alla quale è possibile tranciare di netto i tondini in ferro delle grate).

Inoltre, una smerigliatrice che montava un disco per il ferro, un costoso borsone di un noto marchio di abbigliamento, vari capi di vestiario e persino una gran quantità di monete.

Ma dettaglio più importante, è stata trovata una macchina per il caffè espresso, all’interno della quale vi era un codice a barre che ha consentito di risalire alla ditta che l’aveva data in noleggio e, di conseguenza, alla persona che l’aveva noleggiata.

Così i Carabinieri di Sansepolcro hanno potuto collegare quegli oggetti ad un furto avvenuto pochi giorni fa a Torgiano, vicino ad Assisi, dove una signora aveva subìto il più classico dei furti in abitazione, vedendosi sottrarre (ed ora restituire) le cose ritrovate dall’Arma, tra cui un gran quantitativo di monete risparmiate e messe da parte, per un ammontare che si avvicina ai mille euro.

I carabinieri Biturgesi, insieme ai colleghi Umbri, stanno collaborando nelle indagini per risalire all’identità dei 3 uomini che erano a bordo della Giulietta.Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia di Carabinieri intercetta e si mette all’inseguimento di un’Alfa Romeo Giulietta 170 cv, che era già stata segnalata dai colleghi dell’Umbria in quanto sospettata di essere in uso ad autori di furti in abitazione.

L’intuizione che la macchina si dirigesse verso Sansepolcro era corretta, infatti al passaggio del veicolo sotto una telecamera di sorveglianza nella zona di San Giustino, la targa veniva rilevata dal sistema elettronico e segnalata ai Carabinieri della locale Compagnia. Attivate le immediate ricerche del mezzo, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad intercettarla mentre stava procedendo sulla E/45.

Gli occupanti accortesi della presenza dei carabinieri che azionati sirene e lampeggianti avevano intimato l’alt, tentano di fuggire in direzione Emilia Romagna, scaturendone una fuga con inseguimento durata chilometri, nel corso dei quali i Carabinieri sono stati sempre alle costole del veicolo sospetto, fino a quando il conducente ha desistito, decidendo di gettarsi nello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud.

Lì, in maniera fulminea, sono scesi dalla Giulietta 3 uomini che si sono separati gettandosi nella boscaglia circostante. Troppo pericoloso inseguirli a piedi, in un luogo con visibilità scarsa, col dubbio che fossero peraltro armati. Sul veicolo abbandonato, controllato dai Carabinieri, venivano rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, tra cui anche una trinciatrice idraulica (grazie alla quale è possibile tranciare di netto i tondini in ferro delle grate).

Inoltre, una smerigliatrice che montava un disco per il ferro, un costoso borsone di un noto marchio di abbigliamento, vari capi di vestiario e persino una gran quantità di monete. Ma dettaglio più importante, è stata trovata una macchina per il caffè espresso, all’interno della quale vi era un codice a barre che ha consentito di risalire alla ditta che l’aveva data in noleggio e, di conseguenza, alla persona che l’aveva noleggiata.

Così i Carabinieri di Sansepolcro hanno potuto collegare quegli oggetti ad un furto avvenuto pochi giorni fa a Torgiano, vicino ad Assisi, dove una signora aveva subìto il più classico dei furti in abitazione, vedendosi sottrarre (ed ora restituire) le cose ritrovate dall’Arma, tra cui un gran quantitativo di monete risparmiate e messe da parte, per un ammontare che si avvicina ai mille euro.

I carabinieri Biturgesi, insieme ai colleghi Umbri, stanno collaborando nelle indagini per risalire all’identità dei 3 uomini che erano a bordo della Giulietta.