Inseguimento da film in A1, auto della polizia speronata e un agente ferito: tre arresti

Arezzo, 7 giugno 2024 – Un vero e proprio inseguimento da film. È quello che è successo in autostrada, nell’Aretino, con un’auto della polizia speronata e tre persone che alla fine sono state arrestate con l’accusa di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e possesso di strumenti atti allo scasso.

È successo tutto nella corsia nord dell’autostrada A1 in zona Arezzo. Dopo una serie di furti perpetrati nel territorio di Montevarchi, la polizia è riuscita ad individuare l'auto utilizzata dai malviventi, una Mercedes e il loro modus operandi. La condivisione degli elementi investigativi ha consentito agli inquirenti di intercettare in due occasioni la banda di ladri. In un primo episodio, i malviventi hanno utilizzo un estintore per seminare le auto della polizia e guadagnare la fuga. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio scorsi, i poliziotti, sono riusciti a bloccare la banda lungo l'Autosole. E' stato qui che l'autista della Mercedes, vistosi braccato, ha inserito la retromarcia andando a scontrarsi con l'auto della Polizia stradale. Uno dei poliziotti, ha dovuto anche ricorrere alle cure dei sanitari e alla fine ha avuto 25 giorni di prognosi.

I malviventi, in tutto sei, hanno tentato la fuga a piedi scavalcando il new jersey e raggiungendo i campi vicini. In tre sono riusciti a dileguarsi, gli altri sono stati arrestati. Si tratta di un 45enne, un 29enne e 22enne, tutti con numerosi precedenti penali alle spalle. Successivamente si è scoperto anche l'auto viaggiava con targa clonata. All'interno della Mercedes, sono stati sequestrati numerosi strumenti ed attrezzi atti allo scasso. Gli arresti sono stati convalidati ed è stata confermata la custodia cautelare in carcere a carico dei tre.