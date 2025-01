Innovazione e strategie per il futuro dell’olivicoltura: a Lucignano “OliviCULTURA”

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Lucignano diventa il centro del dibattito nazionale sull’innovazione e la sostenibilità nell’olivicoltura con il convegno “OliviCULTURA”, un evento promosso da Confagricoltura Arezzo con il patrocinio del Comune di Lucignano, Anci Toscana e di altri importanti enti territoriali e istituzioni.

L’incontro, che si terrà presso la sala don Enrico Marini dalle 9:00 alle 13:30, offrirà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore e accademici, focalizzandosi su strategie per il rilancio del patrimonio olivicolo nazionale e toscano, in un’ottica di qualità, sostenibilità e produttività.

Ad aprire il convegno saranno i saluti di Roberta Casini, sindaca di Lucignano, di Carlo Bartolini Baldelli, presidente di Confagricoltura Arezzo e di altre personalità di spicco, tra cui il Senatore Patrizio Giacomo La Pietra (Sottosegretario di Stato MASAF), l’On. Dario Nardella, Eurodeputato e membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la Presidente di Anci Toscana, Susanna Cenni, e Gennaro Giliberti, dirigente responsabile del settore agricoltura della Regione Toscana.

La sindaca Casini: “Siamo orgogliosi di ospitare un evento così rilevante per il nostro territorio e per un settore strategico come quello olivicolo. Lucignano è il luogo ideale per parlare di innovazione e tradizione, un connubio che può guidarci verso un futuro sostenibile e prospero.”

Tra i relatori del convegno spiccano nomi di rilievo del mondo accademico e scientifico, come il Riccardo Gucci (docente di Coltivazioni arboree all’Università di Pisa), che approfondirà il futuro dell’olivicoltura italiana e toscana alla luce dei cambiamenti climatici e socio-economici; Franco Famiani (docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all'Università di Perugia), con un intervento sulle scelte tecniche per una moderna olivicoltura, orientata a produttività, qualità e sostenibilità; Alessandro Parenti (docente di Meccanica agraria all’Università di Firenze), che tratterà il ruolo della ricerca e dell’innovazione nell’influenzare la qualità dei prodotti.

Il presidente di Confagricoltura Arezzo, Carlo Bartolini Baldelli, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “L’olivicoltura è un patrimonio inestimabile per il nostro Paese, ma necessita di una visione strategica che unisca tradizione e innovazione.

Questo convegno vuole essere un punto di partenza per costruire insieme un futuro più competitivo e sostenibile.” L’evento si presenta come un’occasione imperdibile per gli operatori del settore e per chiunque creda nel valore dell’olivo e nella forza della conoscenza.