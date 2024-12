Innovazione e aziende. Imprenditori a confronto

Interessante iniziativa del coordinamento delle "società benefit" della Valtiberina in programma per stamani, con inizio alle 9, nella sala del centro congressi "La Fortezza" di Sansepolcro". È rivolta agli imprenditori locali e coinvolge una fra le maggiori figure professionali a livello nazionale: il business trainer Maurizio Papa. L’auspicio è che questa sia la "lezione zero" di una strada da imboccare nei primi mesi del 2025. Un percorso di alto profilo, inserito nel Master Emba all’Università di Tor Vergata Roma e dedicato a imprenditori e manager di qualsiasi settore e dimensione. Papa presenterà un progetto di formazione che mira al cambiamento, alla crescita sostenibile e alla qualità della gestione imprenditoriale. Verranno affrontati i temi di un programma innovativo e di una community dedicata a far crescere le competenze e il business delle aziende.