"Infiltrazioni d’acqua in due scuole"

Infiltrazioni di acqua nelle scuole elementare Isidoro Del Lungo di Montevarchi e media di Levane. A segnalare il problema in consiglio comunale è stato il capogruppo consiliare di Avanti Montevarchi Fabio Camiciottoli che ha riportato in aula la preoccupazione dei genitori per il ripetersi di episodi nei plessi di recente al centro di lavori di manutenzione ed efficientamento. L’esponente di minoranza ha sottolineato la necessità di un sopralluogo dei consiglieri all’interno degli edifici scolastici per controllare di persona le eventuali criticità e consentire ai membri del parlamentino di "esercitare appieno le prerogative d’indirizzo e controllo, acquisendo maggiore consapevolezza in vista dell’approvazione del bilancio preventivo dell’ente".