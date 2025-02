Individuato il responsabile dell’abbadono dei rifiuti lungo il “Sentiero della Bonifica”

Arezzo, 24 febbraio 2025 – “Nei mesi scorsi, al confine tra il Comune di Foiano e quello di Castiglion Fiorentino, fu abbandonato un quantitativo importante di rifiuti lungo il Sentiero della Bonifica che nei giorni seguenti furono rimossi a cura del nostro Gestore dei rifiuti con spesa a carico del Comune.

Oggi posso finalmente informare che sono stati individuati anche i responsabili di questo abbandono selvaggio in aperta campagna”. Lo annuncia via social il sindaco Mario Agnelli.

L’ultima discarica a cielo aperto è stata individuata alcune settimane fa. E questa volta era stato scelto come luogo per nascondere l’abbandono una delle zone di campagna forse tra le più belle e pregevoli, luogo di storia e che identifica un intero territorio; stiamo parlando del “Sentiero della Bonifica”, meta dei tanti turisti che scelgono questa “strada” per ammirare in un modo diverso e suggestivo la Valdichiana.

E l’allarme era scattato grazie ad una segnalazione di alcuni cittadini che avevano deciso di fare una passeggiata proprio questa “via” di campagna tra i comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Accatastati lungo il greto del Canale Maestro della Chiana erano stati rinvenuti mobili, piccoli elettrodomestici, libri e giornali vari.

Sul posto erano andati i sindaci dei due comuni, rispettivamente Mario Agnelli e Jacopo Franci, accompagnati dai rispettivi comandanti di Polizia Municipale, proprio per verificare l’entità del danno ambientale. Subito dopo erano scattate le indagini in collaborazione tra i due comandi che hanno portato all’individuazione del responsabile dell’abbandono dei rifiuti.

Si tratta di un aretino 65enne che è stato denunciato per l’abbandono dei rifiuti e a cui è stata comminata una sanzione amministrativa. Le aree verdi sono spesso teatro di episodi di inciviltà, con l’abbandono di grandi quantitativi di rifiuti di vario genere e, purtroppo, la piaga è difficile da estirpare anche se le amministrazioni comunali hanno messo in atto una serie di attività volte, appunto, a se non annullare almeno a limitare l’abbandono dei rifiuti.

Lo scorso anno, attraverso il monitoraggio delle foto trappole nelle postazioni critiche per limitare gli abbandoni e le modalità di conferimento, sono state elevate una quarantina di multe a carico di cittadini residenti sia a Castiglion Fiorentino che nei vicini comuni come Foiano della Chiana e Arezzo.

La lotta all’abbandono dei rifiuti, quindi, non si ferma mai e viene attuata con tutti i mezzi. Dalle fototrappole agli ispettori ambientali all’indispensabile e pregevole aiuto che arriva da cittadini vere sentinelle del territorio. Migliorare il decoro urbano è da sempre stato l’obiettivo dell’amministrazione comunale che ha attuato anche campagne d’informazione volte a sensibilizzare i cittadini e le imprese al corretto ad attuare le buone pratiche nel conferimento dei rifiuti.

Abbandonare un rifiuto in aperta campagna o lungo il ciglio di una strada non solo si reca un danno d’immagine ad un territorio ma si contribuisce negativamente ad inquinarlo. “L’impegno di questa amministrazione è quello di garantire alle nuove generazioni un territorio più pulito, più vivibile” dichiara il sindaco Mario Agnelli.