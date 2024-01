Indiani e i dubbi sul modulo, Polvani sta meglio

L’Arezzo torna in campo per

iniziare il girone di ritorno. Per Indiani e il suo staff sono a disposizione l’allenamento di questo pomeriggio e la rifinitura di domani mattina a Rigutino per scegliere la formazione da opporre al Rimini sabato pomeriggio al comunale.

In difesa, davanti a Trombini, si va verso la conferma della linea a quattro vista nelle ultime gare del 2023. In questa ipotesi i centrali saranno ancora Risaliti e Chiosa con Montini e Renzi ad agire sulle corsie laterali. Scelte, presso che obbligate a centrocampo, dove le squalifiche di Settembrini, Mawuli e Damiani riducono al minimo le scelte di Indiani.

Se sarà ancora 4-3-3 il terzetto in mediana sarà composto da Foglia, Bianchi e Castiglia.

In alternativa Lazzarini oppure l’avanzamento di Renzi. Non è, però, escluso che dall’emergenza Indiani possa cogliere un’opportunità per proporre qualcosa di diverso. L’altra opzione prevede, infatti, un 4-2-3-1 puro, con due soli mediani (favoriti Foglia e Bianchi) e un giocatore offensivo in più sulla trequarti. In questo caso potrebbe essere uno tra Iori e Gaddini. Davanti sono certi di una maglia Guccione, Pattarello e Gucci. Nel frattempo, corre verso il recupero Lorenzo Polvani (nella foto). Il difensore centrale sta proseguendo nel programma stilato con lo staff medico che prevede lavoro a parte e terapie. La speranza

è di riaverlo a disposizione entro gennaio.

È attiva la prevendita per la partita contro il Rimini di sabato. I biglietti sono acquistabili nei consueti punti vendita. Ovvero, il Point

New Energy Gas e Luce

in via Madonna del Prato,

l’hotel Gema a Rigutino,

la Tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi in Corso Italia

e la Tabaccheria Francini

a Ponte a Chiani. La prevendita è attiva anche online sul sito sport.ticketone.it.

A.L.