Incontro col soprano . Noemi Umani e il pianista Magi

Continua il ciclo di incontri musicali "Un pianoforte per te", promosso da 50&Più Arezzo. L’iniziativa, pensata per unire concerti e momenti di approfondimento culturale, ha preso il via venerdì 4 ottobre con una prima serata molto apprezzata dal pubblico, che ha visto il pianista Lorenzo Magi esplorare il tema del preludio attraverso i grandi compositori della storia. Il prossimo appuntamento è fissato per stasera venerdì 22 novembre alle 16 nella sala Mercurio di Confcommercio ad Arezzo, in via XXV Aprile 12. Protagonisti del pomeriggio saranno il soprano Noemi Umani e il pianista Lorenzo Magi, due giovani talenti aretini che dedicheranno la loro esibizione a Giacomo Puccini, in occasione del centenario dalla sua scomparsa. Durante il primo incontro, Lorenzo Magi ha conquistato la platea con una serie di preludi per pianoforte, guidando il pubblico in un viaggio musicale che ha toccato capolavori di Bach, Chopin, Debussy e Gershwin. Ora, insieme a Noemi Umani, il pianista renderà omaggio al genio di Puccini, con un programma che spazierà dalle celebri arie d’opera ai brani più intimi e meno noti del compositore toscano.