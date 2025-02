Incontro al museo per il calendario annuale di tutte le manifestazioni di Bibbiena

Arezzo, 10 febbraio 2025 – L’Assessore Francesca Nassini con deleghe alla Cultura, Turismo e associazionismo, ha convocato una riunione nella sede del Museo Archeologico del Casentino lo scorso giovedì, per mettere a punto il calendario eventi di Bibbiena per tutto l’anno, partendo da questa estate.

Francesca Nassini spiega: “L’obiettivo di questo incontro è stato quello di offrire a cittadini e visitatori un calendario completo, senza sovrapposizioni importanti per gli eventi più rilevanti, per dare maggiore visibilità al territorio, per consentire una promozione temporale più profonda e estesa e per coordinarsi maggiormente a livello di territorio.

Credo che il risultato ottenuto sia enorme: abbiamo già un calendario eventi completo non solo per l’estate, ma anche per tutto il prossimo inverno”.

Il calendario di Bibbiena è attualmente composto da oltre 130 eventi, molti storici, altri nuovi che vanno dalle grandi manifestazioni sportive, alla musica, teatro, visite ai palazzi, cultura e libri, fino agli eventi per le famiglie.

Partendo da quelli più vicini, citiamo soli alcuni degli eventi tra quelli storici alle novità: Festival del Libro a partire dal 24 febbraio; la Mea il 2,3,4 Marzo, il 23 marzo la Casentino Fight Night, Natural Bike il 5 aprile 2025, Photo&Food al Cifa il 12 aprile, Bimbi in Bici il 10 maggio, Festival nazionale della Fotografia 13,14,15 Giugno, Sagra delle Sagre il 21,22 giugno 2025, la Notte dei saldi il 5 luglio, Grigio Summer Festival il 18,19,20 luglio, il Rally del Casentino 11,12 luglio, Bandiere sotto le stelle (ultima settimana di luglio) Sagra del raviolo 7,8,9 agosto, Casentino Bike ottobre 2025.

Nassini conclude: “Ringrazio tutte le associazioni perché questa collaborazione rende più prezioso il nostro lavoro e soprattutto ci consente di fare del nostro territorio un luogo vivo, capace di offrire tanto a chi lo abita e a chi lo visita.

Ci aiuta a fidelizzare con il turista culturale e interessato, quello che apprezza e ama i luoghi e le loro specificità, ci consente di fare una promozione mirata e di farci apprezzare anche per la capacità che abbiamo di coinvolgere con proposte esperienziali di qualità elevatissima.

Il nostro territorio, grazie alla collaborazione di tante persone, stiamo organizzando manifestazioni di grande impatto e di forte interesse culturale e sportivo.

La collaborazione tra tutti i soggetti sta dando frutti importanti di cui beneficerà il territorio in termini certamente economici ma anche sociali e culturali”.