Incidenti, giornata da incubo: tre codici rossi in moto e 80 punti di sutura per un uomo investito da un’auto

Arezzo, 27 luglio 2024 – Due incidenti all’ora di cena e uno la sera prima. È ancora pensate il bilancio della giornata sulle strade aretine. Con tre codici rossi in appena mezz’ora tra Cortona e Montevarchi. Un’auto e una moto si sono scontrate alle 19.40 lungo la strada statale 71, nella zona di Mezzavia, nel comune di Cortona. I due occupanti della moto, un 46enne e una 47enne sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso delle Scotte a Siena.

Mezz’ora dopo l’allarme è scattato a Rendola, nel comune di Montevarchi che ha coinvolto una Vespa. Il conducente, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena. Una donna di 56 anni è stata trasportata in codice giallo alla Gruccia. Sul posto auto infermierizzata del Valdarno, ambulanza della Misericordia di Terranuova e Misericordia di Cavriglia.

La sera precedente un pedone travolto nel centro abitato di Poggio Fabbrelli, a poca distanza da Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Un uomo, residente ad Arezzo, di 48 anni stava camminando poco dopo l’una e mezzo lungo la strada che taglia in due la frazione quando è stato investito da un’auto in transito. L’uomo nell’impatto con il veicoli ha riportato la frattura del naso, traumi vari al volto, a un piede, oltre a ferite ed escoriazioni che hanno richiesto 80 punti di sutura. Sul luogo dell’incidente nel frattempo erano intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cortona che hanno raccolto alcune testimonianze e si sono messi sulle tracce dell’auto. Già perché la vettura bianca, come descritta da alcuni testimoni, non si sarebbe fermata dopo aver colpito l’uomo. I militari dell’Arma hanno individuato nel giro di pochi minuti l’automobilista il quale avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla.

L’uomo, un trentenne aretino, sarebbe risultato positivo all’alcol test. Per lui potrebbe scattare anche l’accusa di omissione di soccorso.