Incidente nel campo, resta incastrato sotto il trattore

Chiusi della Verna (Arezzo), 7 maggio 2023 – Incidente in un campo in località Sala Nuova, nel comune di Chiusi della Verna. Un uomo è rimasto incastrato sotto il trattore dopo che il mezzo agricolo che stava manovrando si era ribaltato, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno estratto l’uomo da sotto il trattore e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti anche con l’elicottero Pegaso del soccorso regionale. Sul posto anche i carabinieri e l'elicottero Drago del nucleo vigili del fuoco di Arezzo.