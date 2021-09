Arezzo, 16 settembre 2021 - Terribile incidente questa mattina alle 6.15 sulla E78 alle porte di Arezzo, all'altezza dell'Equestrian Center, tra l'uscita di Pieve al Toppo e Ripa di Olmo.

Un'auto con a bordo Diana Cuseri, una ragazza di 27 anni di Subbiano che però da qualche tempo si era trasferita a Foiano col fidanzato, è finita nel boschetto laterale andando ad impattare contro un albero, per lei non c'è stato niente da fare. La giovane lavorava come commessa al Conad di via Guido Monaco, l'ex Santaprisca.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza/urgenza di Arezzo con ambulanza e automedica che hanno attivato tutte le procedure per rianimare la donna, ma nonostante gli interventi non ce l'ha fatta.

Non è chiara la dinamica dell'incidente, forse conseguenza dell'impatto con un animale o un colpo di sonno. Sono ancora in atto i rilievi. L'auto è andata praticamente distrutta, il motore è stato ritrovato molto distante.

La strada è stata chiusa. Sul posto la Municipale e la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco. Per i rilievi la Polizia Stradale. Lunghe le code in entrata verso la città, in un orario in cui si muovono tanti pendolari per raggiungere il posto di lavoro.

